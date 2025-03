CDU apresentou os primeiros candidatos em Santarém

José Rui Raposo é o cabeça-de-lista à Câmara de Santarém e Rita Correia é a número um da lista à Assembleia Municipal de Santarém.

A CDU de Santarém apresentou oficialmente os primeiros candidatos da coligação às eleições autárquicas do próximo Outono. O ex-vereador José Rui Raposo é o cabeça-de-lista à Câmara de Santarém e Rita Correia é a primeira candidata da lista à Assembleia Municipal de Santarém, órgão onde tem assento no actual mandato. O mandatário da candidatura da CDU é o historiador Vítor Serrão, que apelou ao voto na CDU, “a voz que Santarém precisa”.

A sessão decorreu no Centro Cultural Regional de Santarém, perante uma plateia com dezenas de apoiantes e onde intervieram, para além dos candidatos, outros elementos da CDU, como Francisco Madeira Lopes, em nome do Partido Ecologista “Os Verdes”, Rui Fernandes, da Comissão Política do Comité Central da CDU, e João Madeira Lopes, da Intervenção Democrática.