CDU repete aposta em João Caniço para a Câmara de Salvaterra de Magos

João Caniço candidatou-se à Câmara de Salvaterra de Magos nas últimas autárquicas mas não foi eleito. A CDU volta a apresentá-lo como cabeça-de-lista.

João Pedro Caniço Marques Abrantes da Silva é o candidato da CDU à presidência da Câmara de Salvaterra de Magos, depois de em 2021 já se ter candidatado, não tendo sido eleito para o executivo. Foi vereador da câmara de 2014 a 2017 e eleito na assembleia municipal de 2017 a 2021. Natural de Marinhais, com 44 anos, desempenha as funções de técnico superior de engenharia civil na Câmara de Benavente. É membro da concelhia de Salvaterra de Magos do PCP desde 2013, responsável pela coordenação autárquica da CDU no concelho e activista do Movimento de Utentes de Salvaterra de Magos.

O programa eleitoral inclui incentivar a criação de emprego qualificado, valorizar o consumo e a produção local, promover a fixação de população, dinamizar programas de habitação pública e de áreas de reabilitação urbana, construir creches e mercados diários, requalificar e modernizar espaços culturais, exponenciar a oferta cultural e desportiva e defender os direitos dos trabalhadores do município e das freguesias, entre outras propostas.

João Caniço é ainda membro da mesa da assembleia-geral da Juvemar – Associação de Formação Cultural da Juventude de Marinhais desde 2022, presidente da mesa da assembleia-geral do 3B Triatlo – Clube Desportivo de Benavente e coordenador da equipa de atletismo desde 2016. Como atleta, representou o Grupo Desportivo de Marinhais durante 14 temporadas consecutivas: oito no atletismo, de 1986 a 1994, e seis no futebol, de 1994 a 2000.