José Coelho diz que é preciso valorizar o rio Tejo em Salvaterra de Magos

O candidato do PSD à Câmara de Salvaterra de Magos diz que também tem como prioridades o apoio aos idosos e jovens e a atracção de investimento para o concelho.

José Coelho, candidato do PSD à Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, destacou como prioridades da sua candidatura a valorização do rio Tejo, o apoio aos idosos e jovens, e a atracção de investimento para o concelho. “Não podemos continuar a estar de costas voltadas para o nosso rio Tejo. O Escaroupim [aldeia piscatória] está completamente ao abandono e dessa forma não conseguimos captar turistas ou empreendedores na área do turismo”, afirmou. O candidato sublinhou ainda a necessidade de honrar os mais velhos, que “estão esquecidos pelo actual executivo”.

Outra prioridade é a fixação dos jovens no concelho porque “muitos vão estudar e não regressam”, por isso, o social-democrata quer “criar condições para que queiram voltar e contribuir para o desenvolvimento de Salvaterra de Magos”. José Coelho criticou a falta de abertura do actual executivo aos empresários, defendendo que o concelho só consegue evoluir se tiver de mãos dadas e de portas abertas à comunidade empresarial. “Estamos a 50 quilómetros de Lisboa, no centro do país, com excelentes acessibilidades, mas não existe investimento. Queremos atrair riqueza e ser aliados da iniciativa privada”, afirmou.

Licenciado em Administração Pública, José Coelho iniciou a sua carreira na Junta de Freguesia de Marinhais, onde permaneceu mais de 20 anos. Exerceu funções como técnico superior na Câmara Municipal de Salvaterra de Magos e na Universidade de Lisboa, e actualmente trabalha na Câmara Municipal de Santarém, nas Divisões de Recursos Humanos e de Educação, Juventude e Desporto.