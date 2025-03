PSD aposta em Hugo Azevedo para reconquistar Câmara de Ferreira do Zêzere

Hugo Azevedo é a aposta do PSD para reconquistar liderança do município de Ferreira de Zêzere.

O presidente da concelhia do PSD de Ferreira do Zêzere, Hugo Azevedo, é o candidato social-democrata às eleições autárquicas deste ano. Hugo Azevedo, 44 anos, técnico superior no município de Ferreira do Zêzere desde abril de 2004, licenciado em Engenharia dos Recursos Naturais e Ambiente e pós-graduado em Sistemas de Informação Geográfica, é vereador desde 2021, tendo presidido, entre 2013 e 2021, à União das Freguesias de Areias e Pias.

Recorde-se que o actual presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, o socialista Bruno Gomes, que em 2021 obteve 56,9% dos votos, destronando uma governação social-democrata que vigorava desde o 25 de Abril, elegendo três dos cinco elementos do executivo municipal, está a cumprir o seu primeiro mandato à frente do município, não tendo ainda anunciado se se recandidata ao cargo.

A Comissão Política da Secção do PSD de Ferreira do Zêzere diz acreditar “verdadeiramente que Hugo Azevedo é o candidato mais competente e consensual para o cargo de presidente da câmara, cujas qualidades tem demonstrado ao longo da sua vida pessoal, profissional e política”, indica em comunicado. “Detentor de uma forte e genuína sensibilidade e dedicação à causa pública, tem dado provas inegáveis de grande proactividade, responsabilidade e capacidade de trabalho, enquanto presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Areias e Pias, cargo que desempenhou de 2013 a 2021 e enquanto vereador da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, cargo que desempenha desde 2021 até ao momento”, salienta a mesma nota. Hugo Azevedo desempenhou cargos em associações do concelho, nomeadamente na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, na Associação de Melhoramentos e Bem-Estar Social de Areias, na Associação de Melhoramentos e Bem-Estar Social de Pias e no Centro Cultural e Recreativo de Avecasta.