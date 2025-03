Tiago Ferreira repete candidatura à Câmara de Torres Novas

O empresário e perito avaliador imobiliário, Tiago Ferreira, é o cabeça-de-lista do PSD à Câmara de Torres Novas nas próximas eleições autárquicas, anunciou em comunicado o partido, elegendo a educação, desenvolvimento sustentável, qualidade de vida e ambição e atracção de investimento como prioridades da candidatura.

“Através da captação de investimento e a atracção e fixação de pessoas temos a ambição de afirmar Torres Novas como motor económico da região e elevar o concelho a um outro patamar de desenvolvimento”, disse o actual vereador na Câmara de Torres Novas e candidato do PSD, de 48 anos.

Licenciado em Gestão de Imobiliário e com um MBA em avaliação imobiliária, Tiago Ferreira vai disputar pela segunda vez as eleições para o município de Torres Novas. Em 2021, recorde-se, liderou a coligação ‘Afirmar Torres Novas’, que juntou PSD e CDS-PP e ficou em segundo lugar, com 16,9% dos votos, elegendo um vereador.