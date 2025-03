Acidente aparatoso na circular urbana de Santarém faz dois feridos

Uma colisão entre dois automóveis ligeiros na circular urbana Dom Luís, em Santarém, causou dois feridos na manhã de 19 de Fevereiro, junto ao posto de abastecimento de combustíveis da BP, onde não existe faixa de aceleração para reentrada na via para quem sai da área de serviço. Um dos automóveis capotou e as vítimas sofreram ferimentos ligeiros, tendo uma recebido assistência no local e outra sido transportada para o Hospital Vila Franca de Xira. O alerta foi dado por volta das 09h00. O acidente obrigou ao corte de um troço da via, no sentido sul-norte, durante quase hora e meia. No local estiveram meios de socorro dos Sapadores Bombeiros de Santarém, dos Bombeiros Voluntários de Santarém e elementos da PSP.