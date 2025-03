Alenquer vai criar novo regulamento para o Cartão Jovem Municipal

A Câmara de Alenquer vai criar um novo regulamento para o Cartão Jovem Municipal, substituindo o actual, que nunca foi implementado de forma eficaz.

A Câmara Municipal de Alenquer vai elaborar um novo regulamento para o Cartão Jovem Municipal porque o regulamento em vigor está obsoleto. Há 17 anos a Assembleia Municipal de Alenquer aprovou o procedimento para o cartão jovem mas pouco ou nada se fez. O vereador do PSD, Nuno Miguel Henriques, lamentou o atraso e defendeu a criação de um cartão inclusivo para jovens até aos 35 anos, maiores de 65 anos e famílias numerosas.

O presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado (PS), deu razão ao autarca da oposição, mas explicou que o modelo de cartão não foi aprovado porque tinha falhas. O regulamento em vigor não concretiza os descontos nem define as respectivas percentagens, impedindo a sua aplicação pelo município sem aprovação do órgão competente. Além disso, nunca foram aprovados o modelo do cartão jovem nem os formulários de inscrição, dificultando a sua implementação.

“É intenção do município conceder aos jovens um conjunto alargado de vantagens que promovam desde a mobilidade à aquisição de serviços em áreas como o turismo, saúde, desporto, ocupação de tempos livres, as tecnologias de informação, entre outras áreas, alargando o seu âmbito de aplicação a outros municípios e além-fronteiras”, lê-se na proposta que foi aprovada, por unanimidade, em reunião de câmara.

Durante dez dias úteis, a contar da data da publicação do inicio do procedimento para o novo regulamento do cartão, os interessados podem fazer chegar os seus contributos mediante apresentação de requerimento no balcão de atendimento da câmara entre as 09h00 e as 17h00, enviado para a morada da câmara, ou para o endereço electrónico juventude@cm-alenquer.pt.