Apanhado a roubar automóvel em Castanheira do Ribatejo

Um jovem de 27 anos foi detido em flagrante pela GNR, no dia 19 de Fevereiro, em Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, quando tentava roubar um automóvel eléctrico. Segundo informações da GNR, os militares foram accionados após uma denúncia de furto de viatura e, ao chegarem ao local, conseguiram interceptar o suspeito ainda dentro do carro, resultando na sua detenção imediata. O veículo foi devolvido ao proprietário sem danos aparentes. Após ser presente ao Tribunal de Vila Franca de Xira o detido vai aguardar o desenvolvimento processual com a obrigação de se apresentar semanalmente no posto da GNR enquanto decorrer o inquérito.