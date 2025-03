Autarca de Abrantes ameaçado por munícipe em plena reunião de câmara

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, foi insultado e ameaçado por um munícipe que está contra a reconversão do antigo mercado diário em recinto multiusos. Autarca diz-se “ferido e magoado” com a intervenção e que vão ser tomadas medidas.

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos (PS), foi ameaçado e insultado em plena reunião pública do executivo municipal por um cidadão que está contra o projecto de requalificação e reconversão do antigo mercado diário da cidade em recinto multiusos. Assim que tomou a palavra na reunião quinzenal, o munícipe Nilson Figueira, de 61 anos, apresentou-se como sendo perito em lidar com “filhos da p...” e começou a acusar Manuel Jorge Valamatos de ser “mal educado” durante as sessões camarárias, quando os vereadores da oposição estão a fazer as suas intervenções.

Em relação ao antigo mercado diário de Abrantes, a que apelidou de a “minha rica praça”, Nilson Figueira, anunciou que “quando a primeira pedra cair começa o calvário” do presidente da câmara. “Olhe bem para mim, não se esqueça da minha figura porque vou andar por aí e vai ter muitos pesadelos, porque o espírito dos vendedores e compradores vão-lhe atentar a vida, não sou eu, eu não lhe toco porque não gosto de mexer em ‘m...’”, disse.

Assim que acabou de dirigir estas ofensas e ameaças, a palavra foi-lhe cortada pelo presidente do município que de imediato lamentou a intervenção, sublinhando que irão ser tomadas medidas. “Eu não merecia que isso acontecesse. Fazer política é diferente disto que aqui aconteceu. É lamentável, devemos ter dignidade e elevar os níveis democráticos a um ponto de não permitir este tipo de acção. Fico muito ferido e magoado quando se tratam os assuntos com falta de respeito. Espero para o futuro que estas situações não se repitam”, referiu o autarca.

Alguns dos vereadores presentes pediram a palavra para se solidarizar com Manuel Jorge Valamatos, nomeadamente o vereador do PSD, Vítor Moura, que exigiu que a câmara municipal tome uma atitude em relação à intervenção do munícipe. O vereador Luís Dias quis ainda sublinhar que o cidadão já o ameaçou e que é preciso “antecipar” porque não se sabe “quais serão os comportamentos destas pessoas lá fora”.

O Partido Socialista emitiu um comunicado a repudiar “veemente o comportamento manifestado por um munícipe na reunião da câmara municipal” e manifestar o seu “total apoio” ao presidente do município. “Reiteramos a importância do respeito pelas regras democráticas, pelas instituições e pelos eleitos locais. Só com estes princípios poderá ser possível um debate político construtivo, contribuindo assim para o progresso do concelho”, lê-se ainda.

Esta já não é a primeira vez que o presidente da Câmara de Abrantes é surpreendido com intervenções de munícipes. Em 2020, recorde-se, Manuel Jorge Valamatos foi agredido na reunião camarária pelo antigo empresário de construção, Jorge Ferreira Dias, com um pau, que lhe causou ferimentos num lábio.