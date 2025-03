Degradado Teatro Rosa Damasceno foi vendido em leilão mas município não desiste do imóvel

Degradado e ao abandono, o velho Teatro Rosa Damasceno foi adquirido em leilão por 190 mil euros à massa insolvente da Enfis, Hotelaria e Turismo. Câmara de Santarém não apresentou propostas mas mantém intenção de ficar com o imóvel, que poderá consumar-se por expropriação ou exercício do direito de preferência.

Ao segundo leilão surgiu um interessado em adquirir o que resta do antigo Teatro Rosa Damasceno, no centro histórico de Santarém, que vai desembolsar 190 mi euros pelo degradado e abandonado imóvel. O primeiro leilão, no início do Verão passado, tinha um valor base de 350 mil euros e não surgiram propostas. O valor base entretanto desceu para 180 mil euros, para tentar atrair interessados, e a venda consumou-se. Isto depois de o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), ter anunciado a intenção de expropriar aquele património, para o recuperar e recolocar ao serviço da cidade como espaço dedicada às artes e cultura. Em reacção à venda do antigo teatro, o autarca disse a O MIRANTE que o município mantém a intenção de devolver aquela património à cidade e desenvolver o projecto que já anunciou. E revelou que nos próximos dias falará mais detalhadamente sobre o assunto.

Recorde-se que o degradado edifício, encerrado há mais de duas décadas, faz parte do lote de imóveis colocados no mercado em resultado do processo de insolvência da empresa Enfis, Hotelaria e Turismo, que integrava o grupo Enfis liderado pelo empresário Joaquim Rosa Tomaz. O presidente da Câmara de Santarém já tinha dito nos últimos meses que pretendia avançar com um processo de expropriação do antigo Teatro Rosa Damasceno, alegando interesse público. O autarca revelou também que o município apresentou duas propostas à massa insolvente da Enfis, Hotelaria e Turismo, para adquirir o imóvel, ambas recusadas. “Defini como estratégia a reabilitação do edifício e estamos a desenvolver toda a tramitação legal”, referiu na altura.

O antigo Teatro Rosa Damasceno foi vendido pelo Clube de Santarém ao Grupo Enfis no início deste século. A intenção do Grupo Enfis seria requalificar e remodelar aquele edifício classificado como de interesse público, dotando-o de novas valências. No entanto os projectos nunca se concretizaram. E, em Março 2007, um incêndio destruiu quase por completo o interior da antiga sala de espectáculos.

“Aquele espaço deve ser de novo de Santarém e da população”, afirmou João Leite na sessão da assembleia municipal de Setembro de 2024, revelando que ia ser apresentado à massa insolvente “um valor razoável, muito aproximado de um valor residual ou nulo” para o que o município pudesse dar um novo destino ao imóvel.

Tal como O MIRANTE noticiou, a sentença de declaração de insolvência da Enfis, Hotelaria e Turismo foi proferida no dia 10 de Abril de 2022, pelo Juízo do Comércio de Lisboa. Em causa estavam dívidas na ordem dos 4,3 milhões de euros a diversas entidades, como bancos, sociedades de garantia mútua, Fisco, Segurança Social, Câmara de Santarém e empresas várias. A insolvência foi requerida pela Caixa Económica Montepio Geral, em Dezembro de 2020.