Delegação da junta no Forte da Casa com acesso mais inclusivo

O primeiro andar do edifício da delegação da junta de freguesia, no Forte da Casa, já está acessível a pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada. No primeiro andar da delegação estão o salão nobre, dois gabinetes técnicos e instalações sanitárias que anteriormente não eram acessíveis a todos os cidadãos.

A União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa beneficiou de apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para adquirir uma plataforma elevador de escadas, que está ao serviço desde 11 de Fevereiro. A inauguração do equipamento contou com a presença da vereadora da Câmara de Vila Franca de Xira, Manuela Ralha. Todos os edifícios da junta, que têm serviço ao público, estão agora acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida.