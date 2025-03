Turismo Centro distingue ideias de negócio e investigação académica em turismo

A Turismo Centro de Portugal (TCP) volta a lançar este ano mais uma edição dos seus dois concursos: o Prémio José Manuel Alves – Concurso de Empreendedorismo Turístico e o Concurso de Teses Académicas. As candidaturas estão abertas até 15 de Março.

O Prémio José Manuel Alves - Concurso de Empreendedorismo Turístico é o prémio de empreendedorismo turístico mais antigo do país. O concurso tem como missão distinguir e apoiar projectos inovadores no sector do Turismo com implementação na região Centro de Portugal.

Para celebrar o seu 10.º aniversário, esta edição traz uma novidade: além dos oito projectos finalistas, que são seleccionados pelo Júri Intermédio, o público terá a oportunidade de eleger um finalista adicional, através da iniciativa “O 9.º Finalista”.

O Concurso de Teses Académicas é promovido pela TCP desde 2017 e distingue teses em duas categorias: Mestrado e Doutoramento. Tem como objectivo valorizar o conhecimento gerado no seio da comunidade científica sobre a actividade turística e aproximá-lo das empresas e de todos os interessados em desenvolver projectos neste sector.

Podem concorrer, na categoria Mestrado, dissertações, relatórios de estágio e projectos de mestrado já avaliados e, na categoria Doutoramento, dissertações de doutoramento já defendidas e avaliadas, cujo tema incida sobre o sector do turismo, preferencialmente na região Centro de Portugal.