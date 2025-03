Centro Cultural do Sardoal recebe vários espectáculos até Junho

O Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal, vai receber dois espectáculos por mês, até ao mês de Junho, anunciou o município. O mês de Março divide-se entre a música e o humor, começando com o Festival Acordeão em Festa no dia 16 de Março e com o espectáculo de stand-up comedy “Crente”, da comediante Luana Do Bem, a 21 de Março. A 12 de Abril o centro cultural vai ser palco do espectáculo “T0+1” do grupo artístico Caracol Cultural, uma performance circense sobre os dias de confinamento, durante a pandemia. A fechar o mês, a 30 de Abril, o espectáculo de dança “Flor da Liberdade” da Associação Cultural Dancenema.

No dia 4 de Maio actua a Filarmónica União Sardoalense com “Desconcerto” e a 17 de Maio realiza-se o concerto do Quarteto Solaris Jazz. Em Junho chega a ópera com “O meu nome é Ópera” no dia 14 de Junho e para fechar a programação mais música, de 28 de Junho a 6 de Julho, com o X Encontro Internacional de Piano de Sardoal. A programação pode ser consultada no site da Câmara Municipal do Sardoal.