Grupos corais de Vila Franca de Xira recebem apoios

A Associação Coral Ares Novos e o Grupo Coral Stravaganzza vão receber apoios da Câmara de Vila Franca de Xira visando a realização do XXIX Curso de Direcção Coral e Técnica Vocal. O apoio está enquadrado no Programa de Apoio ao Movimento Associativo e contempla a isenção das taxas de alojamento nas Quintas Municipais de Subserra e Sobralinho, bem como a utilização de cinco salas do Palácio do Sobralinho, entre os dias 8 e 17 de Agosto. A medida representa um investimento de 10.891 euros. A concessão do apoio acontecerá mediante a assinatura de um protocolo entre a autarquia e as duas associações.