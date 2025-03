IX Festival de Teatro do Grémio Povoense

O Grémio Dramático Povoense promove até 30 de Março o seu IX Festival de Teatro, com peças sempre a subir ao palco do Espaço Cultural Fernando Augusto às 21h30. Entre as próximas sessões estão o drama “Inferno”, dia 15 de Março, seguido da tragicomédia “A furgoneta”, no dia 22 de Março.