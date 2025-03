Património imaterial do concelho de Tomar em exposição

A partir de 14 de Março, o Complexo Cultural da Levada vai receber uma exposição que destaca o património imaterial do concelho de Tomar.

Inserida nos Dias de Thomar, que se prolongam até 14 de Março, data da criação oficial da Ordem de Cristo pelo papa João XXII, a exposição “Tomar imaterial” vai estar disponível na sala polivalente do Complexo Cultural da Levada. A mostra tem como principal objectivo documentar, preservar e valorizar as manifestações do património cultural imaterial do concelho, promovendo uma imersão nas tradições, rituais e eventos festivos que têm sido parte integrante da vida e identidade da cidade ao longo dos séculos, informa a autarquia em comunicado.

Com um trabalho minucioso de levantamento, recolha documental e fotográfica, a exposição oferece um olhar profundo sobre o universo das práticas sociais, rituais e eventos festivos do concelho de Tomar, reconhecendo a importância de preservar as suas tradições para as gerações presentes e futuras. Ao longo da exposição, o público vai ter a oportunidade de conhecer as procissões, os cortejos, e outros momentos de grande expressão, como os corsos carnavalescos e a evocação da lenda de Santa Iria, que reflecte a coexistência do sagrado e do profano, característica marcante das festividades locais. Vão estar representados, com fotografias, painéis explicativos e outros elementos alusivos, a Festa dos Tabuleiros, Procissão de Santa Iria, Círio de Nossa Senhora da Piedade, Carnaval da Linhaceira, Festa do Senhor Jesus das Necessidades (Santa Cita), Procissão do Senhor dos Passos (Olalhas), Festa do Espírito Santo (Carregueiros) e Festa do Aleluia (Cem Soldos).

A exposição decorre até 25 de Maio e pode ser visitada de terça-feira a domingo, entre as 10h00 e as 12h00 e as 14h00 e as 17h00, até 31 de Março, e após essa data das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.