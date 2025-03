Salvaterra de Magos distribui 54.415 euros para apoiar associativismo

O executivo da Câmara de Salvaterra de Magos aprovou um conjunto de protocolos de cooperação que prevêem o apoio financeiro a diversas associações do concelho, abrangendo áreas como o desporto, a cultura e a solidariedade social. Os apoios financeiros somam um total de 54.415 euros e visam reforçar a actividade associativa, com a maior parte, 35 mil euros, a ir para a Casa do Povo de Muge, para financiar as obras do futuro Centro Interpretativo dos Concheiros de Muge.

Os restantes apoios aprovados são os seguintes: Associação Green Bass Portugal - 900€; Sport Clube Desportos Glória do Ribatejo - 2.000€; Rancho Folclórico Os Avieiros do Escaroupim - 3.750€, uma verba que será comum aos restantes ranchos folclóricos do concelho, mais 425€; Pica e Puxa - Associação de Pesca Desportiva de Foros de Salvaterra - 3.500€; Centro de Bem-Estar Social de Glória do Ribatejo - até 1.230€ para reforçar a capacidade de electricidade na Casa do Povo; Foliões Atordoados - Associação do Carnaval de Marinhais - 2.500€; Glória Motoclube - 2.000€ e Centro de Bem-Estar Social de Muge - 3.110€.

Os protocolos aprovados por maioria, todos eles com a abstenção da vereadora do Chega Marisa Simão, são parte da estratégia municipal de apoio ao movimento associativo, reforçando o papel das colectividades na dinamização do concelho.