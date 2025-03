Centro de Marcha e Corrida de Alcanena celebrou 10 anos

Centro Municipal de Marcha e Corrida de Alcanena comemorou 10 anos com a presença de figuras ilustres do desporto.

O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Alcanena celebrou o seu 10º aniversário no passado dia 22 de Fevereiro, numa cerimónia que contou com a presença de técnicos municipais, autarcas, do coordenador do Programa Nacional de Marcha e Corrida, Paulo Guerra, e da atleta do Sporting Clube de Portugal, Ana Mafalda Ferreira.

Após o briefing inicial, os presentes tiveram a oportunidade de realizar uma visita guiada ao Museu Municipal de Alcanena, conduzida por Gabriel Feitor, seguindo-se os habituais festejos e bolo de aniversário. “O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Alcanena agradece a todos pela presença, assim como a todos o que fazem parte da história deste centro ao longo dos últimos 10 anos”, lê-se em nota de imprensa.