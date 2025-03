Futsal do Vitória de Santarém continua a somar troféus

Os iniciados do Vitória de Santarém sagraram-se campeões distritais e a equipa sénior feminina juntou a Taça Distrital ao campeonato interdistrital de Santarém e Castelo Branco conquistado recentemente.

O Vitória de Santarém sagrou-se, no passado fim-de-semana, campeão distrital de iniciados em futsal, ao vencer em Torres Novas o Laranja Mecânica por 4-2. Com esse resultado, os jovens escalabitanos conseguiram anular a desvantagem da primeira-mão, disputada em Santarém, onde tinham perdido por 6-5.

A equipa sénior feminina de futsal do Vitória de Santarém também soma e segue, tendo conquistado no sábado, 1 de Março, a Taça Distrital ao vencer a equipa do GDR ‘Os Lagartos’, de Sardoal, por 13-0, em encontro disputado no Pavilhão Municipal do Caneiro (Ourém). Esse êxito somou-se ao título de campeãs interdistritais de Santarém e Castelo Branco, conquistado recentemente.