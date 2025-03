Ginastas da Académica de Santarém com pódio em torneio internacional

Trio sénior de ginástica acrobática da Académica de Santarém conquistou o terceiro lugar no Maia International Acro Cup.

A secção de ginástica acrobática da Associação Académica de Santarém esteve em bom plano na edição de 2025 do Maia International Acro Cup (MIAC), considerada a maior competição internacional de Ginástica Acrobática realizada em Portugal. O trio sénior composto por Teresa Silva, Joana Rodrigues e Kira Tanganho alcançou o 3.º lugar, num evento que reuniu ginastas de 14 países.

A Académica de Santarém esteve representada por 15 ginastas, três treinadores e uma juíza. A conquista do pódio pelo trio sénior é o reflexo do trabalho árduo, esforço e dedicação que têm vindo a caracterizar a associação, diz o clube em nota de imprensa. Acrescenta que o investimento na formação e na participação em competições de alto nível continua a dar frutos.