Joaquim Martinho Dias é o novo presidente da Associação de Futebol de Santarém

À frente de uma lista única, Joaquim Martinho Dias vai suceder a Francisco Jerónimo como presidente da direcção da Associação de Futebol de Santarém.

Joaquim Martinho Dias foi eleito, no dia 28 de Fevereiro, presidente da Associação de Futebol de Santarém, sucedendo no cargo a Francisco Jerónimo, que esteve 14 anos nessas funções e passa agora para a liderança da mesa da assembleia-geral. Só houve uma lista a sufrágio.

A lista para a direcção, encabeçada por Joaquim Martinho Dias, contava, como candidatos efectivos, com os nomes de Daniel Santos, Jorge Heleno, Jorge Martins, Carlos Silva, António Gomes, Pedro Bernardes, Ana Reis e António Fernandes. Como suplentes estão Ana Valinho, Manuel Costa, Luís Guedes e Bruno Medinas.

Os candidatos ao conselho fiscal foram João Careca (presidente), Paulo Caetano (vice-presidente) e José Marques (vogal). Para o conselho de justiça candidataram-se Victor Batista (presidente), Sebastião Morgado Ribeiro (vice-presidente), Luís Valente (vogal), Manuel Faustino da Silva (vogal) e Ana Rita Gaspar (vogal).

O conselho de disciplina teve como candidatos Orlando Mendes (presidente), Sérgio Lopes (vice-presidente), Marco Paixão, Filipe Dionísio e João Filipe (vogais). A lista para o conselho de arbitragem foi liderada por Jorge Maia e composta também por António Gonçalves (vice-presidente) e pelos vogais José Sequeira, Nelson Faria, Guilherme Pascoal, Susana Ferreira e António Maia.

Com o lema “Missão e Proximidade”, a candidatura de Joaquim Martinho, dirigente na AFS há mais de 20 anos, apontou como princípios formar treinadores e dirigentes desportivos, crescer em número de atletas e de clubes, garantir financiamento para as competições, promover e acompanhar a certificação dos clubes e assegurar a ética e integridade no futebol distrital.