Karate da Póvoa de Santa Iria em destaque no Campeonato Universitário

Os atletas da escola de Karate Shotokan Pedro Duarte (EKSPD), da Póvoa de Santa Iria, estiveram em destaque no Campeonato Universitário 2025, que decorreu no Complexo Desportivo da Universidade do Minho, em Braga. Os seus atletas conquistaram três lugares no pódio. Destaque para Beatriz Meleiro, que se sagrou campeã universitária na categoria de Kumite Feminino -50kg, representando a Universidade Nova de Lisboa.

Francisco Fernandes foi vice-campeão universitário em Kumite Masculino +84kg (Instituto Politécnico de Lisboa). O terceiro lugar foi ocupado por Alexandra Contins em Kumite Feminino -68kg (Universidade Egas Moniz). Graças ao seu desempenho, estes atletas garantiram a qualificação para o Campeonato Europeu Universitário, que terá lugar em Agosto de 2025 na Polónia. A competição, organizada pela Federação Académica do Desporto Universitário, reuniu cerca de 70 atletas provenientes de 11 universidades nacionais.