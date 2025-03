Catarina Salgueiro é a candidata do Chega à Câmara de Almeirim

A candidata do Chega à Câmara de Almeirim é a advogada Catarina Salgueiro, que diz querer “dar melhor qualidade de vida” aos munícipes. Em declarações à Lusa, Catarina Salgueiro diz que a sua candidatura tem como principal objectivo “dar melhor qualidade de vida aos almeirinenses, num concelho onde ainda há muito para fazer”. No entanto, a candidata ainda não tem propostas objectivas para apresentar. “As prioridades são várias e o programa [da candidatura] será publicado oportunamente. De um modo geral, queremos que os almeirinenses tenham uma qualidade de vida superior à que têm actualmente”, afirmou Catarina Salgueiro. A candidata defendeu uma gestão do município mais inclusiva e representativa de todos os almeirinenses e destacou ainda a necessidade de romper com os “50 anos de socialismo” no concelho.

Catarina Salgueiro, de 60 anos, é licenciada pela Faculdade de Direito de Lisboa e exerce advocacia em Almeirim, onde tem escritório. Actualmente o executivo da Câmara de Almeirim é composto por seis eleitos do PS e um da CDU.