Dívida da Câmara de Santarém reduz de 100 para 30 milhões em treze anos

O presidente da Câmara de Santarém salienta o esforço que tem sido feito no saneamento financeiro da autarquia, que permite agora lançar mais investimento.

Nos últimos 12 anos a dívida da Câmara de Santarém reduziu cerca de 70 milhões de euros, cifrando-se actualmente nos 29,2 milhões de euros, o valor mais baixo desde há muitos anos. A tendência de descida prosseguiu nos últimos dois meses, tendo-se verificado uma redução de 2,7 milhões de euros de Dezembro de 2024 para Fevereiro de 2025.

Na reunião de câmara de 24 de Fevereiro, na apresentação do tema para conhecimento do Relatório de Contas do 1º semestre de 2024, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), referiu que é importante sublinhar o esforço que o executivo tem vindo a fazer para que as contas do município continuem robustas. E deixou críticas a quem tem lançado dúvidas sobre a saúde financeira da autarquia, nomeadamente nas redes sociais.

O autarca salientou que o desempenho financeiro conseguido nos três últimos mandatos - depois da dívida ter chegado aos 100 milhões de euros nos tempos da presidência de Moita Flores -, resulta de um trabalho colectivo da equipa política e técnica do município, tendo sido uma imagem de marca dos mandatos de Ricardo Gonçalves. João Leite acrescenta que actualmente se está a assistir, em simultâneo, a investimento público por todo o concelho. Um esforço de equipa, diz o autarca, que permite que o concelho de Santarém esteja capacitado para abraçar as ambições que tem para concretizar, a curto e a médio longo prazo. Em nota de imprensa, o município reforça que no final de 2011 a dívida ascendia a 99,7 milhões de euros, apresentando agora uma redução relativa de 67%.