Pedro Melão eleito presidente da concelhia de Santarém da JSD

Pedro Melão, 29 anos, foi eleito presidente da concelhia de Santarém da Juventude Social Democrata (JSD). O jovem consultor na área das Tecnologias de Informação é também eleito da Assembleia Municipal de Santarém e a sua candidatura teve como lema “Reafirmar Santarém”. A sua equipa propõe-se a revitalizar a estrutura, promovendo uma maior projecção e participação jovem no concelho, através da formação, capacitação e aproximação dos jovens à política.

“Queremos construir um projecto que envolva os jovens nas decisões que moldam o futuro do nosso concelho e das nossas freguesias. Acreditamos que a participação cívica é essencial e que todos devem ter voz no processo de decisão”, afirma Pedro Melão, que deixa o desafio ao seu partido e às restantes forças políticas para incluírem mais jovens nas suas listas nas próximas eleições autárquicas.