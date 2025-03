PS de Alenquer defende Pedro Folgado e critica manobras judiciais do vereador do PSD

O Partido Socialista (PS) de Alenquer reafirmou total confiança no presidente da câmara, Pedro Folgado, e repudiou o que considera serem ataques pessoais e manobras judiciais do vereador Nuno Miguel Henriques (PSD). Em comunicado, a concelhia socialista, presidida por João Nicolau, acusa o vereador da oposição de recorrer sistematicamente aos tribunais para fins políticos, sublinhando que todas as queixas apresentadas até ao momento foram arquivadas.

O partido considera que esta estratégia visa desgastar o executivo municipal e desviar atenções da actuação do próprio vereador. “As insinuações e ataques pessoais dirigidos ao presidente Pedro Folgado são infundados e revelam, mais uma vez, o estilo a que o vereador Nuno Miguel Henriques já nos habituou: ruído mediático em vez de postura construtiva e responsabilidade”, lê-se no comunicado.

O PS também defende as declarações de Pedro Folgado, garantindo que não contêm qualquer ofensa ou ilegalidade, mas apenas factos e argumentação política. Recorde-se que Pedro Folgado acusou Nuno Miguel Henriques de ser o vereador da oposição mais caro, com gastos de cerca de 40 mil euros no actual mandato. O autarca do PSD fez queixa no Ministério Público contra o edil de Alenquer por difamação.

No comunicado, os socialistas afirmam que Nuno Miguel Henriques declara residência fora do concelho, solicitando ajudas de custo e despesas de transporte, acumulando anualmente um valor significativo. A estrutura socialista destaca ainda o percurso do executivo municipal, pautado, segundo dizem, pela responsabilidade e boa gestão dos recursos públicos. “O Partido Socialista de Alenquer reafirma a sua total confiança no presidente Pedro Folgado e lamenta que se tente transformar o espaço político num palco de ataques pessoais, manobras judiciais e tentativas de distracção”, refere a nota.