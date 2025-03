Raquel Ramos reeleita presidente do Ateneu do Cartaxo

Nova direcção do Ateneu Artístico Cartaxense quer continuar a apostar em equipamentos desportivos.

A direcção do Ateneu Artístico Cartaxense (AAC) para o biénio 2025/2026 tomou posse a 18 de Fevereiro, tendo sido reeleita a presidente Raquel Ramos. O conselho fiscal mantém o presidente Nuno Bessa Ferreira e a assembleia-geral tem como presidente João Ouro Sardinha. Rodolfo Cruz continua como assistente directo da direcção. O objectivo é dar continuidade ao investimento em equipamentos desportivos e estruturais no edifício.

Ricardo Almeida foi eleito vice-presidente da direcção, Andreia Oliveira tesoureira, Nuno Casimiro e João Pereira secretários, Gonçalo Moreira e Ana Catarina vogais e Ana Rafael Pereira e Luís Silva suplentes. Gonçalo Moleiro e Carlos Eduardo são os secretários do conselho fiscal e Luís Major e João Major os secretários da assembleia-geral.