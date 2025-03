Ricardo Magalhães é a aposta do PS para recuperar a Câmara do Cartaxo

Um jovem engenheiro mecânico de 27 anos, Ricardo Magalhães, foi escolhido por unanimidade pela concelhia do Partido Socialista para cabeça de lista à Câmara do Cartaxo.

O jovem engenheiro Ricardo Magalhães, 27 anos, foi anunciado como o candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal do Cartaxo nas eleições autárquicas do próximo Outono. A candidatura foi aprovada por unanimidade pela comissão política concelhia do PS.

Ricardo Magalhães é apontado pelo PS como um exemplo de dinamismo e visão de futuro. É formado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico e o seu percurso profissional distingue-se pela experiência em Inteligência Artificial aplicada aos sectores da indústria e energia. Tem também um forte envolvimento na vida comunitária e associativa do Cartaxo.

“Quero transformar o Cartaxo no destino por excelência para viver para a classe média. Uma qualidade de vida de fazer inveja a Lisboa a preços que as nossas famílias consigam pagar. Com uma habitação de qualidade a preços acessíveis, empregos bem pagos perto de casa e uma cidade com vida, com as pessoas nas ruas e um comércio local activo”, diz o candidato, citado em nota de imprensa do PS Cartaxo. Nos próximos meses, a candidatura promoverá sessões de auscultação e apresentação das principais propostas para o concelho.