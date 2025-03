Ciclopampas organizou passeio de bicicletas em dia de aniversário

Os Ciclopampas comemoraram 19 anos de existência e para celebrar a data, no dia 2 Março, realizaram um passeio de bicicletas. A concentração foi no Pátio das Colectividades do Granho e depois do passeio seguiu-se o almoço comemorativo. As inscrições foram gratuitas e o evento esteve inserido no Mês da Enguia do concelho de Salvaterra de Magos.