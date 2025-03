Despiste originou colisão entre 10 veículos e condicionou A1 durante várias horas

A1 esteve cortada durante várias horas, no sentido sul-norte, na zona de Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira, depois de um acidente que envolveu veículos pesados e ligeiros. Condutores queixaram-se da inércia da Brisa para resolver a questão.

O despiste de um veículo ligeiro de mercadorias deu, na sexta-feira, 28 de Fevereiro, origem a uma colisão de seis veículos ligeiros de passageiros e três pesados de mercadorias, ao quilómetro 20 da A1, no sentido sul-norte, em Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira. Segundo o Comando Regional da Protecção Civil, do acidente resultou um ferido grave e seis feridos ligeiros, entre as quais uma criança de 18 meses. O alerta foi dado pelas 12h50 e no local estiveram os Bombeiros de Alverca do Ribatejo, de Vila Franca de Xira, Vialonga, INEM, Brisa e Brigada de Trânsito.

O trânsito esteve completamente condicionado no sentido sul-norte durante mais de quatro horas. Os condutores ficaram parados nas três faixas de rodagem e aproveitaram o tempo de espera para saírem dos veículos e conversarem sobre a situação. Outros aproveitaram para fazer as necessidades na berma da estrada. Um jornalista de O MIRANTE esteve parado na fila de trânsito e foi ouvindo várias queixas dos condutores em relação à falta de proactividade da Brisa, empresa responsável pela concessão daquela autoestrada para resolver o assunto. Muitos condutores, segundo pôde ouvir o jornalista de O MIRANTE, tinham consultas e cirurgias programadas no Hospital de Vila Franca de Xira, que tiveram de desmarcar devido ao incidente.

O caos no trânsito acabou por ser resolvido com a intervenção da Brigada de Trânsito, que mandou encostar todas as viaturas pesadas à berma e pediu aos condutores dos veículos ligeiros para fazerem inversão de marcha e, em contra mão, conduzirem até à saída da portagem de Alverca. O trânsito foi depois encaminhado para a A9 e A10.