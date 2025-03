Escola de Paredes volta a ter aquecimento após avaria no sistema AVAC

Está resolvida a avaria no sistema de ventilação mecânica (AVAC) na escola básica de Paredes, Alenquer. Segundo o vice-presidente do município de Alenquer, Tiago Pedro, o sistema sofreu uma avaria nos variadores de velocidade o que comprometeu o sistema de climatização em cerca de metade do edifício. “O material para a reparação foi pedido de forma urgente, considerando que não existe em stock, por não se tratar de uma item de desgaste ou avaria frequente. Todo o sistema está no seu pleno funcionamento desde 3 de Fevereiro, o que não justifica, já, o uso de sistemas auxiliares de aquecimento”, explicou o autarca. Os pais do estabelecimento de ensino tinham feito queixa de que os filhos estavam a passar frio nas salas de aulas e que tinham de levar cobertores para a escola. De acordo com os encarregados de educação, alguns professores chegaram a levar aquecimentos para a sala de aula.