Festival do Torricado em Benavente ajuda bombeiros a comprar ambulância

Música e gastronomia são o prato forte do evento solidário que se realiza nos dias 4 e 5 de Abril. Os dois dias da iniciativa já se encontram com mesas esgotadas.

Benavente acolhe, nos dias 4 e 5 de Abril, o Festival do Torricado, evento gastronómico que presta homenagem à tradicional iguaria ribatejana. A iniciativa, organizada pelos Bombeiros Voluntários de Benavente, tem um cariz solidário, revertendo os fundos angariados para a compra de uma ambulância de socorro. Com o quartel dos bombeiros como palco, o festival promete dois dias de boa comida, animação e música ao vivo.

Na sexta-feira, 4 de Abril, sobem ao palco Adelaide Ferreira, Miguel Azevedo, Vânia Duarte com João Santos e Ricardo Chitas, Rúben “El Pavoni” e Nortista. Já no sábado, 5 de Abril, estão previstas as actuações de Xana Carvalho, Fifi Milho com Rodrigo Recatia, André Santos, Hugo Figueiredo e Carlota Fonseca, assim como o DJ João Ildefonso e João Caniço. O festival inicia-se, em ambos os dias, pelas 19h00 e conta com apresentação de José Santos. A organização já revelou que a reserva de mesas se encontra esgotada.

O torricado, prato típico da lezíria ribatejana, é confeccionado com fatias de pão rústico tostadas nas brasas, regadas com azeite e alho, tradicionalmente acompanhadas por bacalhau assado. O festival procura não só valorizar este património gastronómico, mas também sensibilizar a comunidade para a importância do apoio às corporações de bombeiros, essenciais no socorro e emergência da região.