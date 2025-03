Projecto, que implica a constituição de quatro lotes destinados a comércio, hotelaria e indústria, será construído no acesso sul à cidade de Santarém IMAGEM - DR

Investimento imobiliário de 50 milhões anunciado para Santarém

Projecto imobiliário que engloba comércio, hotelaria e serviços vai nascer perto do Retail Park e do futuro Hospital da Luz, em Santarém, caso as intenções do promotor se concretizem. Município aprovou pedido de informação prévia que permite dar andamento ao processo.