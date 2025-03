Projecto “Sorrisos entre Letras” deu mais de 600 peças ao IPO e ao Hospital de Abrantes

O projecto é promovido pela Biblioteca Municipal Alexandre O’Neill, de Constância, com o apoio do município e das juntas de freguesia do concelho. Roupas para bebés e bonecos são alguns dos artigos oferecidos aos pequenos utentes de unidades hospitalares.

Constância ofereceu, no ano de 2024, mais de 600 peças ao IPO - Instituto Português de Oncologia de Lisboa e ao Hospital de Abrantes, através do projecto “Sorrisos entre Letras”. Com base no voluntariado, amor ao próximo e uma forte vontade de levar sorrisos a quem mais precisa, o projecto “Sorrisos Entre Letras” tem vindo a crescer, tornando-se uma verdadeira família de voluntárias unidas pela solidariedade e pela partilha de talento.

Em 2024, o impacto do projecto foi notável, tendo sido entregues 230 peças ao IPO de Lisboa (serviço de pediatria), incluindo, na sua maioria, bonecos em amigurumi. Para o Hospital de Abrantes (serviços de neonatologia e maternidade), foram oferecidas 445 peças, maioritariamente feitas em lã, entre as quais se destacam mantas, gorros, fatinhos, doudous, botinhas e pequenos bonecos.

O crescimento do “Sorrisos Entre Letras” tem ultrapassado as fronteiras da região, alcançando cada vez mais voluntárias em diferentes pontos do país. O projecto é promovido pela Biblioteca Municipal Alexandre O’Neill, com o apoio do município de Constância e das Juntas de Freguesia de Santa Margarida da Coutada, Montalvo e Constância. Estas entidades têm sido fundamentais para garantir os materiais necessários à produção das peças, permitindo que a rede solidária continue a crescer e a fazer a diferença na vida de tantas pessoas.