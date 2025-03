Requalificada a zona de lazer do Bairro do Carrapital na Golegã

A Câmara da Golegã reabilitou a zona de lazer do Bairro do Carrapital, no local onde estava o antigo campo de basquetebol, depois da intervenção no parque infantil. Está prevista a instalação de um novo campo de basquetebol para crianças na mesma zona, com um piso adequado à prática desportiva e que limite o impacto sonoro na zona residencial. Será também instalado um jardim num terreno da autarquia.

As intervenções de reabilitação dos espaços e zonas de lazer da responsabilidade da câmara tiveram início em 2022, como demonstram as reabilitações realizadas no Jardim do Bom Amor, no Bairro de Santo António, no Bairro do Carrapital e no Jardim da Rua Ricardo Chibanga.