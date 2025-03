Serviços da Câmara de Santarém vão mudar-se para antigo edifício da EDP

Diversos serviços da Câmara de Santarém vão ser transferidos já neste mês de Março para o antigo edifício da EDP (actualmente E-Redes) na Avenida do Grupo de Forcados Amadores de Santarém, que foi arrendado pelo município para o efeito. A informação foi dada pelo presidente da câmara, João Leite (PSD), na sessão da assembleia municipal de 28 de Fevereiro. Os números avançados no Verão passado apontavam para um valor de 9 mil euros mensais.

A medida esteve prevista até ao final do último Verão, quando a autarquia ainda era presidida por Ricardo Gonçalves, falando-se na altura na transição de serviços municipais que se encontram na antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC), no antigo Presídio Militar e no rés-do-chão dos Paços do Concelho, ligados às áreas da educação, acção social, ambiente, finanças e recursos humanos. João Leite referiu, em resposta a questão colocada pela eleita Raquel Cordeiro (PS), que o objectivo é concentrar parte dos serviços no edifício da E-Redes para proporcionar melhores condições aos funcionários da autarquia, sendo que essa transferência vai libertar instalações actualmente ocupadas pelo município para outros fins.

É o caso do antigo Presídio Militar, que acolhe actualmente a UTIS - Universidade da Terceira Idade de Santarém e o Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, que irão também mudar de casa. A UTIS está de malas aviadas para o edifício da antiga enfermaria da EPC, que vai ser recuperado exclusivamente e em definitivo para a UTIS, projecto que já se encontra em desenvolvimento. O destino do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão será o palacete doado à Câmara de Santarém na Avenida 5 de Outubro, perto das Portas do Sol.

Recorde-se que o antigo Presídio Militar é propriedade da Estamo, uma empresa da esfera pública e tem o seu futuro em suspenso, falando-se da possibilidade de ali ser instalada uma unidade hoteleira.