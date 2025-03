Alenquer celebra o teatro com espectáculos para todas as idades

Município de Alenquer e AlenPalco apostam em dez espectáculos até final de Março na iniciativa “Vamos ao teatro”.

A Câmara de Alenquer celebra o teatro com uma oferta cultural para todos os públicos. Até 30 de Março, a programação, com o cunho da AlenPalco, conta com comédia, drama, revista, musical, workshop, momentos infantis e circo contemporâneo. Estão agendadas dez iniciativas em Alenquer e Carregado com a compra de bilhetes a acontecer no dia e hora do espectáculo ou compra antecipada na Biblioteca Municipal de Alenquer.

Excepção para os espectáculos “Crente” (compra feita online), “Auto da Barca do Inferno” (através do número 912 294 618) e workshop. A bilheteira abre 60 minutos antes dos espectáculos e as reservas (através do número 263 733 308) são válidas até 30 minutos antes do início de cada sessão. Após essa hora, as reservas serão canceladas e os bilhetes colocados à venda.

A vereadora com o pelouro da Cultura na Câmara de Alenquer, Cláudia Luís, diz que a programação é vasta e para todas as idades e aposta na formação. “Vamos realizar um workshop, este ano dedicado à iniciação ao teatro e onde vamos ter o gosto de ter como formadora a excelente actriz Elsa Valentim. Em stand-up comedy, a Luana do Bem apresenta o primeiro espectáculo a solo, e no Auto da Barca do Inferno, da AlenPalco, veremos uma nova visão do clássico da literatura portuguesa. O convite fica feito para que nos visitem em todos os fins-de-semana de Março. Vamos ao teatro”, desafiou a autarca.