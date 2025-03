APAC transforma colecção de palhaços em exposição na Póvoa de Santa Iria

Associação Popular de Apoio à Criança inaugurou uma exposição de palhaços no Centro Comercial Serra Nova, na Póvoa de Santa Iria. A colecção, pertencente a Carolina Lopes, vai ser entregue ao Chapitô.

A Associação Popular de Apoio à Criança (APAC) ficou com uma colecção particular de palhaços que expôs no Centro Comercial Serra Nova, na Póvoa de Santa Iria. A colecção pertenceu a Carolina Lopes, natural de Moçambique e residente em Lisboa, que desde criança se dedicava a coleccionar palhaços de todo o tipo de materais e feitios.

Com o avançar da idade e com os palhaços encaixotados, doou a colecção à sua grande amiga Ilda Arvano, de Samora Correia, para que lhe desse destino. “Disse que eu ia ser a guarda dos palhaços. Guardei-os na minha garagem e lembrei-me da APAC, porque gosto muito das pessoas. A Carolina está muito feliz”, contou Ilda Arvano.

A coordenadora da valência de Creche da APAC, Lúcia Góis, desencaixotou os palhaços e teve a ideia de os expor ao público. Contactou a Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, que apoiou a iniciativa. O espólio de palhaços vai ser doado ao Chapitô.