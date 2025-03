Apresentados os cartéis da temporada 2025 na Palha Blanco em VFX

A Praça de Touros Palha Blanco, em Vila Franca de Xira, vai voltar a ter quatro grandes espectáculos taurinos este ano, coincidindo com o Colete Encarnado e a Feira de Outubro, ficou a saber-se na apresentação dos cartéis da temporada tauromáquica de 2025.

No dia 4 de Maio, pelas 16h00, há um Concurso de Ganadarias com seis touros das ganadarias Condessa de Sobral, Sommer D’Andrade, Vale do Sorraia, Fernandes de Castro, Assunção Coimbra e Canas Vigouroux. Em praça estarão os cavaleiros Luís Rouxinol Jr., Joaquim Brito Paes e António Ribeiro Telles Filho, com os forcados de Montemor e Vila Franca.

Para 6 de Julho, às 17h00, haverá um espectáculo com touros das ganadarias Vale do Sorraia e Varela Crujo Herdeiros. Os cavaleiros serão João Ribeiro Telles e Francisco Palha, enquanto os forcados de Vila Franca de Xira dividirão as pegas com Sebastián Castella.

Na agenda para a tradicional corrida de 5 de Outubro, às 17h00, há já a novidade de serem os touros de Murteira Grave em destaque. O cartaz conta com um cavaleiro ainda por anunciar, os forcados de Vila Franca de Xira e um outro matador a anunciar, além da presença do jovem toureiro Tomás Bastos. Por fim, a 7 de Outubro, pelas 22h00, está prevista a corrida de encerramento da temporada com uma corrida nocturna onde serão lidados touros de Canas Vigouroux. O cartel inclui um cavaleiro por anunciar, Miguel Moura e o triunfador da corrida de Maio. Os forcados de Vila Franca completam o elenco.

Com este alinhamento, a nova empresa que explora a praça diz querer revitalizar a actividade taurina na Palha Blanco e atrair um público mais jovem e entusiasta. O evento foi promovido pela nova empresa gestora da arena, a BA Universe, de Bernardo Alexandre, antigo forcado dos amadores de VFX, que tem na equipa também Ricardo Castelo (antigo cabo dos forcados de VFX) e os empresários Rui Gato Rodrigues (apoderado de vários toureiros) e Eduardo Borba de Castro. A apresentação aconteceu no espaço do antigo restaurante Redondel e contou com a presença da Banda do Ateneu Artístico Vilafranquense.