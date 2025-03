Bibliotecas de Vila Franca de Xira celebram Semana da Poesia

As Bibliotecas Municipais de Vila Franca de Xira voltam a celebrar a poesia em Março com uma programação especial entre os dias 16 e 21 com o objectivo de promover a leitura, a escrita e a expressão artística. O evento conta com exposições, teatro, encontros literários e concertos.

Entre os destaques está, na Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo, a exposição “F’oemas – fotos e poemas” entre 18 de Março e 31 de Agosto, numa iniciativa da Associação dos Artistas Plásticos de Paço de Artes e da revista Helimagazine. No dia 21 de Março, assinalando o Dia Mundial da Poesia, todas as bibliotecas irão oferecer uma flor e um livro de poesia a quem fizer o cartão da biblioteca ou requisitar um livro. Nesse mesmo dia, a Fábrica das Palavras acolhe o espectáculo teatral “A Viagem”, interpretado pela companhia Crinabel Dança Teatro, num evento de entrada gratuita mas sujeito a inscrição prévia.

Ainda dentro da programação da Semana da Poesia, a Biblioteca Municipal de Alverca será palco, a 22 de Março, da apresentação do livro “A Desobediente” – a biografia de Maria Teresa Horta – com a presença da autora Patrícia Reis. A 29 de Março, às 11h30, o Coro Ares Novos, sob a direcção da maestrina Inês Graça, apresentará o concerto “Coisas sem nexo e músicas em anexo”.