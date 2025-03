Exposição em Constância reaviva memórias da Guerra do Ultramar

A exposição “Adeus, até ao meu regresso! – Memórias da Guerra Colonial de Ex-combatentes do Concelho de Constância”, regressa à sala polivalente do Cineteatro Municipal de Constância de 9 de Março a 25 de Abril, às quintas, sextas-feiras e sábados, das 14h00 às 18h00.

A iniciativa visa homenagear os jovens das décadas de 60 e 70 que tiveram como destino combater nas colónias portuguesas em África, valorizar esse enorme esforço humano, salvaguardar as suas memórias, preservar a História como parte integrante da identidade local e nacional e, acima de tudo, promover uma consciencialização para a defesa dos valores da paz e da não violência. Para comemorar os 50 anos do 25 de Abril em Constância, foi concebida esta exposição para retratar o longo e difícil percurso militar e pessoal de jovens oriundos ou residentes no concelho de Constância. Foi também realizado um filme intitulado Memórias de Guerra, de Tatiana Constantino, e ainda em 2025 será apresentada uma publicação de Miguel Luís sobre a mesma temática.