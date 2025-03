Festival de Teatro Amador regressa a Ourém

Evento consolidado no concelho de Ourém conta com oito grupos de teatro entre Setembro e Dezembro.

A 14ª edição do CENOURÉM – Festival de Teatro Amador foi apresentado e aprovado na reunião da Câmara Municipal de Ourém, dando luz verde a um evento que já faz parte da identidade cultural do concelho. Com mais de 20 anos de história, o festival promove a mobilização do movimento associativo local, fortalecendo a ligação entre os grupos de teatro e a comunidade. A edição de 2025 vai decorrer entre Setembro e Dezembro no Teatro Municipal de Ourém e conta com a participação de oito grupos de teatro, provenientes de diversas associações culturais do concelho.

Em Outubro, no dia 19, sobem ao palco o Grupo de Teatro da ASPAS – Associação de Pintores Antisstress de Fátima e, no domingo seguinte, dia 26, o Grupo de Teatro da Associação ASAS – Atelier de Artes e Cultura. Novembro traz um conjunto mais intenso de presenças, começando com o Grupo de Teatro ALCATEIA, da AMBO – Academia de Música Banda de Ourém, no dia 7. Já no fim-de-semana de 8 e 9 é a vez do Grupo de Teatro OS PEPETOS, do Grupo Desportivo Sobralense, seguido pelo Grupo de Teatro da Casa do Povo de Fátima, que actua a 23 de Novembro.

O festival encerra em Dezembro com duas actuações: sexta-feira, dia 5, o Grupo de Teatro APOLLO do Centro Cultural e Recreativo de Peras Ruivas, e no domingo, dia 7, o Grupo de Teatro Movimento P’ro Palco, da Associação dos Andrés.