Glória do Ribatejo perpetua actor Paulo Claro com estátua

O Largo da Praça Velha, em Glória do Ribatejo, vai receber uma estátua em homenagem ao actor Paulo Claro, falecido em 2001. A Câmara de Salvaterra de Magos aprovou um apoio financeiro para a intervenção lançada pela União de Freguesias de Glória do Ribatejo e Granho.

Quando se está prestes a cumprir 24 anos da morte do actor Paulo Claro, natural da Glória do Ribatejo, a sua terra natal presta-lhe homenagem com uma estátua que vai ser colocada no Largo da Praça Velha, junto à Rua de Muge. Trata-se de uma obra da União de Freguesias de Glória do Ribatejo e Granho, com o apoio da Câmara de Salvaterra de Magos, que atribuiu um apoio de 20 mil euros, cerca de metade do valor do custo total.

A requalificação do Largo da Praça Velha prevê a criação de uma zona de estacionamento, uma área de circulação pedonal e um espaço dedicado à estátua em homenagem a Paulo Claro, natural da Glória do Ribatejo. Segundo explicou o presidente da câmara, Hélder Esménio, o município já tem vindo a apoiar a obra com serviços de topografia e disponibilização de algum equipamento.

Paulo Claro morreu vítima de atropelamento no dia 5 de Maio de 2001, quando uma viatura ligeira o abalroou na Estrada Nacional 118, junto ao cruzamento para Marinhais. O actor regressava a casa depois de uma peça de teatro em Muge. Nasceu na Glória do Ribatejo em 20 de Outubro de 1971. Iniciou o seu percurso artístico no Teatro Ensaio da Glória (TEGA), onde, ainda adolescente, participou em mais de 150 representações. Ganhou notoriedade no grupo Artistas Unidos, onde trabalhou com encenadores como Jorge Silva Melo, e integrou o elenco de várias peças.

No cinema, destacou-se em “António, um Rapaz de Lisboa”, de Jorge Silva Melo, e teve participações em televisão, em produções como “Diário de Maria” e “Camilo e Filho”. Além da sua ligação ao teatro profissional, Paulo Claro manteve-se próximo da terra natal, tendo encenado o espectáculo “Livre” (1999) e “Desencosta-te da parede” (2001) com o grupo amador Os Rapazes da Aldeia, o qual fundou.