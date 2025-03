Município de Salvaterra de Magos reforça apoio a associações locais

A Câmara de Salvaterra de Magos aprovou, na última reunião do executivo, a celebração de um conjunto de protocolos de cooperação com associações locais, no valor global de 19.850 euros, visando apoiar actividades desportivas, culturais e recreativas no concelho.

O financiamento mais elevado, de 3.750€, foi atribuído ao Rancho Típico dos Foros de Salvaterra para a sua actividade regular e para a organização do festival agendado para 24 de Maio. O Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 68 de Salvaterra de Magos, que celebra 60 anos, recebeu um apoio de 3.000€ para um conjunto de iniciativas que vão além das suas actividades habituais.

A Associação de Dança Vanessa Silva e a Secção de Karaté da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos foram contempladas com 3.500 euros cada uma, enquanto o Grupo de Dança Dream Dancing recebeu 600 euros para apoio a deslocações no âmbito de um campo de férias no período da Páscoa.

A Associação Glória BTT – Desporto e Ambiente foi apoiada com 2.000€ para a sua actividade regular, enquanto a Associação de Amigos da Petanca de Muge recebeu 1.500€. Todas as propostas foram aprovadas com a abstenção da vereadora Marisa Simão, do Chega.