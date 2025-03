Atletas da Póvoa de Santa Iria brilham no nacional de Karate

A Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte (EKSPD), sediada na Póvoa de Santa Iria, alcançou bons resultados no Campeonato Nacional de Karate – Seniores, realizado a 1 de Março no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão. A EKSPD esteve representada por uma delegação composta por 11 atletas, um treinador e dois árbitros. Beatriz Olhos sagrou-se vice-campeã nacional (Kumite Seniores -61kg) e Beatriz Meleiro obteve o 3º lugar em Kumite Seniores -50kg. A competição, organizada pela Federação Nacional de Karate, contou com a participação de 159 atletas provenientes de 65 clubes e 30 associações nacionais.