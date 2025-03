Atletas do Bom Retiro conquistam pódio em torneio de ginástica acrobática

As atletas Matilde Calçada, Matilde Santos e Nicole Teixeira, do Grupo Cultural e Recreativo do Bom Retiro, em Vila Franca de Xira, conquistaram o segundo lugar no torneio Flag de ginástica acrobática. A prova decorreu no Pavilhão da Siderurgia Nacional em Paio Pires, Seixal. A equipa vilafranquense destacou-se com uma prestação de bom nível que lhes permitiu conquistar a medalha de prata na categoria de trios.

Na prova também participaram outras atletas do GCRBR, a saber: Inês David, Gabriela Virlan e Diana Veiga. Em comunicado, o clube expressa gratidão às treinadoras Catarina Martins, Teresa Silva e Maria Rita Marvão, que têm conseguido obter resultados apesar das dificuldades das condições em que treinam e “do pouco apoio do município”, refere o clube em comunicado.