Circuito de ciclismo em Vila Chã de Ourique

O Estrela Futebol Clube Ouriquense está a organizar o 38º circuito de ciclismo do 1º de Maio em Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo. A prova vai homenagear a título póstumo Zé Artur, um dos fundadores do clube. Há troféus para escolas e cadetes, masculinos e femininos, e prémios monetários a partir de juniores, masculinos e femininos. A concentração é no recinto de festas.