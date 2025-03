CLAC vence Torneio de Salto em Altura em Sala

O Torneio de Salto em Altura em Sala decorreu na Nave Desportiva de Alpiarça e contou com a presença de 30 atletas em representação de doze clubes filiados na Associação de Atletismo de Santarém. A vitória colectiva foi para o CLAC do Entroncamento, com a associação 20km de Almeirim a ficar em segundo e a Casa de Benfica em Abrantes em terceiro.

Individualmente, os vencedores nod diferentes escalões foram: Sub 14 Masc. - Simão Timóteo (CB Abrantes); Sub 16 Fem. - Francisca Silva (AS Estriga); Sub 18 Fem. - Elizaveta Shuyvan (A20KM); Sub 14 Fem. - Inês Russo (A20KM); Sub 18 Masc. - Guilherme Mendes (A20KM); Sub 16 Masc. - Rafael Inácio (JD Almansor).