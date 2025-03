Coruche reconhecido como exemplo na promoção do desporto

O município de Coruche foi distinguido pelo programa “Município Amigo do Desporto”, alcançando o segundo lugar na categoria de municípios com população entre 10.001 e 50 mil habitantes, pelo seu plano de comunicação na área do desporto e da actividade física. A distinção foi entregue na Mealhada, durante o seminário “O Desporto precisa de todos. Como? Comunicação. Desafios e Oportunidades”. O prémio foi atribuído pelo coordenador nacional do programa, Pedro Mortágua Soares, e recebido pela vice-presidente da Câmara de Coruche, Fátima Galhardo, acompanhada por elementos dos serviços de desporto e do gabinete de comunicação. Criado em 2022, o Plano de Comunicação das Actividades e Programas Desportivos Municipais de Coruche tem como objectivo envolver a comunidade, promover hábitos de vida saudável e reforçar a identidade desportiva do concelho.