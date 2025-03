Ribatejanos em bom plano em torneio internacional de teqball

Atletas de teqball de Santarém e de Abrantes estiveram em excelente plano no Teqball Open Granda, disputado em Oviedo, Espanha.

Os atletas de teqball do Grupo de Futebol Empregados do Comércio de Santarém, também conhecidos por Caixeiros, e do Sentieiras, de Abrantes, estiveram em excelente plano no Teqball Open Granda, em Oviedo, uma prova de Categoria 5 do Circuito Mundial. Na categoria de Singles Masculinos, o jovem dos Caixeiros Martim Vasques, de apenas 16 anos, alcançou um excelente terceiro lugar, numa prova vencida pelo polaco Marek Pokłap, atual número 5 do mundo e vice-campeão mundial.

Na categoria de Duplas Masculinas, a jovem dupla dos Caixeiros, Gonçalo Reis e Martim Vasques, chegou à final, sendo derrotada pela forte dupla composta pelo romeno Ilyés Szabolcs (vice-campeão mundial em 2021) e pelo polaco Marek Pokłap (vice-campeão mundial em 2024). O terceiro lugar foi partilhado pela dupla das Sentieiras de Abrantes, Miguel Bica e Pedro Roldão, e pela dupla internacional espanhola Iván Álvarez e Manuel Poncela.

Na categoria de Duplas Mistas, a dupla Carla Couto (Teqball Sintra) e Arpad Sipos (Puskás Akadémia, Hungria) sagrou-se vencedora, batendo na final Gonçalo Reis (Caixeiros) e Ana Marques (Teqball Sintra). O terceiro lugar foi partilhado ex-aequo pela dupla das Sentieiras de Abrantes, Miguel Bica e Margarida Pereira, e pela dupla espanhola Tania Canal e Óscar Fernández.

A competição contou com a participação de 12 atletas portugueses, em representação de Os Caixeiros, Teqball Sintra, Sentieiras de Abrantes e GROB. Os atletas portugueses estiveram em grande destaque, conquistando lugares de pódio em todas as categorias em competição.